12 dev yürek

Erkek Basketbol Milli Takımımız, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda evinde oynadığı son maçta Slovenya'yı 77-58 mağlup etti. Ankaralı basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadeleye tutuk başlayan Milliler, 13-23 geri düştükten sonra 30-5'lik süper bir geri dönüş ile 43-28'i buldu ve bir daha arkasına bakmadı.
Buğrahan Tuncer, 22 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı. Sinan Güler 12 sayı ve 5 asist, Semih Erden de 10 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette etkili rol oynadı.
Perşembe gecesi Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Doğuş Balbay 24 saat dolmadan milli formayı giyerken iki güne iki galibiyet sığdırdı.
BAKAN KASAPOĞLU TAM DESTEK VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri, tribünde yerlerini alarak, Slovenya karşısında 12 Dev Adam'a destek verdi.
Ay-yıldızlı ekibimiz, grubundaki son maçında Pazartesi günü TSİ 21:30'da deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya karşısında da kazanırsak Dünya Kupası'na lider olarak gideceğiz.