12 dev yürek

BUGÜN NELER OLDU

Erkek Basketbol Milli Takımımız, 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda evinde oynadığı son maçta Slovenya'yı 77-58 mağlup etti. Ankaralı basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiğiBuğrahan Tuncer, 22 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı. Sinan Güler 12 sayı ve 5 asist, Semih Erden de 10 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette etkili rol oynadı.Perşembe gecesi Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes forması giyenGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri, tribünde yerlerini alarak, Slovenya karşısında 12 Dev Adam'a destek verdi.Ay-yıldızlı ekibimiz, grubundaki son maçında Pazartesi günü TSİ 21:30'da deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak. İspanya karşısında da kazanırsak Dünya Kupası'na lider olarak gideceğiz.