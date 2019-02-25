12 Dev Adam İspanya’ya karşı

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 6. ve son hafta maçında bugün İspanya'ya konuk olacak. İspanya'nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.Milli Takım'ın Slovenya maçı kadrosunda bulunan Doğuş Balbay, İspanya kafilesinde ise yer almadı.