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12 Dev Adam ’ya karşı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
12 Dev Adam İspanya’ya karşı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu 6. ve son hafta maçında bugün İspanya'ya konuk olacak. İspanya'nın Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Grupta 19 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, 20 puanlı İspanya'yı yenmesi halinde grubunu lider tamamlayacak. Milli Takım'ın Slovenya maçı kadrosunda bulunan Doğuş Balbay, İspanya kafilesinde ise yer almadı.
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12 Dev Adam İspanya’ya karşı
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