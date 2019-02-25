Galatasaray son çeyrekte güldü

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bellona Kayseri Basket'i 75-69 yenerek 12. galibiyetine ulaştı. İlk yarıyı 36-41, üçüncü periyodu 48-59 geride kapatan sarı-kırmızılılar, son çeyrekteki 27-10'luk seriyle galibiyete ulaştı. Galatasaray'da Jefferson 23 sayı ile maçın skorer oyuncusu olurken, Işıl Alben de 16 sayı ile ona eşlik etti. Konuk ekipte Ivankovic 16 sayı üretti. Diğer sonuçlar: İstanbul Ünv- Orman Gençlik: 63-88, Botaş-İzmit Bld: 76-53, Hatay BŞB-Çukurova Basketbol: 68-73, Canik Bld-Beşiktaş: 83-124.