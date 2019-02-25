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Knicks 18 maç sonra evinde kazandı

'de , 'ü 130-118 yenerek 1 Aralık 2018'den bu yana seyircisi önünde ilk galibiyetini aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:10
Knicks 18 maç sonra evinde kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 130-118 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Ligin 2. en düşük galibiyet yüzdesine sahip New York Knicks, San Antonio Spurs'ü 130-118 yenerek sahasındaki 18 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Damyean Dotson 27 sayıyla Knicks'in en skoreri oldu. Dennis Smith 19 sayı, 13 asist, 6 ribaunt, Kevin Knox 19 sayı, 10 ribaunt, Mitchell Robinson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Spurs'te DeMar DeRozan 32 sayı, 9 ribaunt ve LaMarcus Aldridge'in 18 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Orlando Magic: 98-113

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 123-96

New York Knicks-San Antonio Spurs: 130-118

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Knicks 18 maç sonra evinde kazandı
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