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Kalinic: Obradovic varsa motivasyon sorunu olmaz

Fenerbahçe Beko’nun Sırp yıldızı, “Obradovic bu kadar başarılı olup 9 ve sayısız ulusal başarılara sahip olduktan sonra yine aynı motivasyonla geliyorsa bizim evde oturup, motive olmama gibi bir şansımız yok” diye konuştu

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Kalinic: Obradovic varsa motivasyon sorunu olmaz
Fenerbahçe Beko'da 3. sezonunu geçiren Nikola Kalinic, Zeljko Obradovic'in Avrupa'da birçok başarı kazanmasına rağmen hâlâ ilk günkü gibi motive olmasının kendilerine de yansıdığını belirtti. Sırp basketbolcu, "Avrupa'nın en başarılı antrenörlerinden biriyle çalışmak gerçekten inanılmaz. Onun mükemmeliyetçi olması kendisini diğerlerinden ayıran özelliği. Patronumuz eğer böyleyse ve bizi her gün daha iyi olmamız için zorluyorsa motive olmamamızın ihtimali yok. Dokuz Avrupa Ligi Kupası ve sayısız ulusal başarılara sahip olduktan sonra yine aynı motivasyonla geliyorsa bizim evde oturup, motive olmama şansımız yok" diye konuştu.

"ANADOLU EFES ÇOK İSTEKLİ OLACAKTIR"
Avrupa Ligi'nde perşembe günü Anadolu Efes ile oynayacakları maça da değinen Kalinic, "Efes'le üst üste 2 kez oynayacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde. Efes'in çok istekli olacağına eminim çünkü biz de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara kaybettiğimizde ve onlar orada kupa alırken kenarda durmanın ne kadar üzücü olduğunu biliyoruz. Bu da ekstra bir motivasyon yaratıyor" dedi.
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Kalinic: Obradovic varsa motivasyon sorunu olmaz
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