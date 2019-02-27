Kupada Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe yarı finalde

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.
SALON: 11 Nisan
HAKEMLER: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx
FENERBAHÇE: Ayşe Cora xx 12, Merve Arı x, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx
BAŞANTRENÖR: Valerie Garnier
GALATASARAY: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş x, Işıl Alben x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson xx 5
BAŞANTRENÖR: Efe Güven
1. PERİYOT: 20-8 (Fenerbahçe lehine)
DEVRE: 41-26 (Fenerbahçe lehine)
3. PERİYOT: 55-42 (Fenerbahçe lehine)