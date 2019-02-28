CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 24. maçında Anadolu Efes'i konuk ediyor. İki temsilcimizi karşı karşıya getirecek karşılaşma 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. BeIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı Robert Lottermoser, Carlos Peruga, Piotr Pastusiak hakem üçlüsü yönetecek.

Bu sezon oynadığı 23 maçta 20 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, sıralamanın zirvesinde bulunuyor. 9 Şubat 2019 tarihinde aldığı 85-66'lık Panathinaikos galibiyetiyle 22. maçında play-off'u garantileyen sarı lacivertliler THY Avrupa Ligi'nin yeni formatında bunu en erken başaran takım oldu.

Geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu son sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Anadolu Efes, sezona Ergin Ataman yönetiminde girdi. Bu sezon çıktığı 23 maçta 15 galibiyet alan ve 4. sırada bulunan Anadolu Efes normal sezonu ilk 4'te tamamlayarak play-off'a ev sahibi avantajıyla girmek istiyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki en zorlu maçlardan birine çıkacaklarını belirten Ataman, Fenerbahçe Beko'nun bu sezon evinde maç kaybetmediğine dikkat çekti. "Teknik ekiplerine ve oynadıkları basketbola saygı duyuyoruz. Ancak THY Avrupa Ligi'ndeki hedeflerimiz doğrultusunda her maça final gözüyle bakıyoruz. Bu sebeple iyi bir basketbol oynayarak bu maçı kazanmaya çalışacağız."

Oynadığı basketbolla Anadolu Efes'in saha içi liderliği rolünü alan Sırp oyuncu Vasilije Micic de Fenerbahçe Beko ile bu sezon oynayacakları 5. maçın zor olacağını söyledi. Micic, "Herkesin bildiği bir sır var, iki takım birbirini çok iyi tanıyor." dedi. "40 dakika boyunca konsantrasyonumuzu yüksek seviyede tutmak zorundayız."

Anadolu Efes, 22 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada Ankara'da tüzenlenen Türkiye Kupası'nda ayak bileği burkulan Vasilije Micic'in tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı. Lacivert beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turkish Airlines Euroleague'in 23. haftasında Olympiacos'u konuk ettiğimiz karşılaşmada iğne ile oynayan oyuncumuz, 28 Şubat Perşembe günü Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Anadolu Efes ayrıca aşil tendonunda tendinit (iltihap) bulunan Moerman'ın da takip eden 3 gün boyunca antrenmanlarda yer alamayacağını bildirmişti. Öte yandan Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Metecan Birsen ve Buğrahan Tuncer, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya'ya 74-58 mağlup olduğu maçta da milli formayı giydiler.

"Bu maça çok iyi hazırlanamadık. Micic ve Doğuş'un sakatlıkları vardı ve üç oyuncumuz milli takımda [Sertaç, Metecan, Buğrahan]." diyen Ataman, sahaya çıkıp kendi sistemleriyle oynayacaklarını ve son ana kadar kazanmak için savaşacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Beko'da; sağ diz menisküsünden geçirdiği ameliyat sebebiyle 3 haftadır parkelerden uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini 3 yıl uzatan Çek pivot Jan Vesely geçtiğimiz günlerde çalışmalarına tekrar başladı. Yıldız oyuncunun bugün maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu sezon iç sahada yenilmeyen Fenerbahçe Beko'da 13.8 sayı ve 5.7 ribaund ortalamalarıyla oynayan Vesely, takımının en önemli silahı konumunda. Vesely'ye en büyük destek 10.9 sayı ve 4.7 asist ortalamaları tutturan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas'tan geldi.

Bu sezon iki takım arasında oynanan 4 maçta taraflar 2'şer galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko'nın Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerine, "Tekrar etmek gerekirse Anadolu Efes ile oynadığımız maçlar bizim için her zaman özeldir." sözleriyle başladı. "Bu, yüksek kaliteli iki takımın oynayacağı bir THY Avrupa Ligi maçıdır.Eminim ki taraftarlarımız için de çok ilgi çekici olacak. Umarım, her zaman olduğu gibi, Anadolu Efes'teki insanlara büyük saygı duyan yoğun bir desteğe sahip oluruz."

Fenerbahçe Beko'nın Sırp yıldızı Nikola Kalinic, Anadolu Efes'in geçmiş yıllardan bu yana çok iyi tanıdıkları bir rakip olduğuna dikkat çekti. "Büyük bir rakibimize karşı ilginç bir maç olacak. Onlara karşı büyük bir saygı duyuyoruz, özellikle harika bir takımı oluşturdukları bu yıl. Büyük bir mücadele, güzel bir karşılaşma ve en iyi olanın kazanacağı bir maç bekliyorum."

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Ergin Ataman'ın ekibi 16 sayılık farktan dönerek 89-83 kazanmıştı. 25 Ekim'de oynanan maçın ikinci yarısında rakibine 51-31'lik üstünlük kuran Anadolu Efes'te, Rodrigue Beubois 17 sayı, 4 asist; Adrien Moerman ise 15 sayı, 10 ribaundluk performanslarıyla galibiyette başrolü oynamışlardı.

İlk maçta 23'te 13 ile %56'lık üç sayı isabet oranı yakalayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 17'de 5'te (%29.4) tutmuştu. Buna karşın %63 ile THY Avrupa Ligi'nin en yüksek iki sayı isabet yüzdesine sahip takımı olan Fenerbahçe Beko %42.9'luk yüzdesiyle, bu alanda da turnuvanın en başarılı takımı. Evinde maç başına 10.9 top kaybıyla oynayan sarı lacivertliler 7.6 top çalma ortalamasıyla oynuyor. Öte yandan Anadolu Efes, 6.7 top çalma ortalamasıyla bu alanda THY Avrupa Ligi'nde 4. sırada yer alıyor.