Fenerbahçe fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde gülen Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i 84-66 yenerken play-off'ta saha avantajını garantiledi. Maça agresif başlayıp sürekli potaya giderek basketler bulan Efes ilk 7 dakikayı 17-9 önde geçti. Ancak rotasyonla birlikte değişen kadrolar F.Bahçe'ye yaradı ve sarı-lacivertliler 16-0'lık seri ile kontrolü eline aldı. İkinci yarıda fark 20'ye çıktıktan sonra rakibinin top kayıplarını değerlendiren Efes, Moerman'ın 14 metreden attığı üçlükle farkı 10'a indirse de (57-47) son bölümde Guduric'in üçlükleri ile lacivert-beyazlıların direncini kıran F.Bahçe maçtan 84-66 galip ayrıldı. 14/25 üçlük isabeti bulan Kanarya'nın en skoreri 17 sayı ile Sloukas oldu. Efes'ten Moerman da 18 sayı ile maçın en skoreriydi.