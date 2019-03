Beşiktaş Sompo Japan evinde kazandı

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Buva ile Alexander'ın pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 16-11 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan karşılıklı sayılar üretirken, Beşiktaş Sompo Japan ilk çeyreği 30-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakibine kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Alexander'ın iç ve dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 14. dakikada farkı 18 sayıya (46-28) çıkardı. Tiby ile Hayes'le boyalı alandan sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Gibson'ın basketleriyle karşılık veren siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 58-43 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumlardan boş dönen Beşiktaş Sompo Japan karşısında oyunu dengeleyen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Eldridge'nin üç sayılık basketiyle 27. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-59. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekerken, siyah-beyazlılar final periyoduna 69-61 önde girdi.

Son çeyrekte pota altında Buva'yla rakibine üstünlük kuran ve savunmasını sertleştiren Beşiktaş Sompo Japan, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 73-63. Savunma direnci düşen siyah-beyazlı ekip karşısında Hayes'in etkili oyunuyla sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 38. dakikada farkı 5 sayıya (80-75) düşürdü. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Buva ile Rich'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 90-84 galip ayrıldı.

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Can Mavisu, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Rich 6, Pressey, Erkan Veyseloğlu 8, Alexander 24, Buva 23, Burak Can Yıldızlı, Can Maxim Mutaf, Dusan Cantekin 3, Kenan Sipahi 12, Gibson 14

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Gibson 2, Hayes 33, Eldridge 5, Tiby 23, Tankeu 11, Berkay Candan 4, Merthan Mutlu 6, Kerem Özkan

1. PERİYOT: 30-24

DEVRE: 58-43

3. PERİYOT: 69-61