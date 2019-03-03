Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Anadolu Efes; Buğrahan Tuncer, Micic, Anderson, Moerman ve Dunston beşiyle başlarken, deplasman ekibi Fenerbahçe Beko ise sahaya Ali Muhammed, Sloukas, Datome, Melli ve Vesely beşiyle çıktı.

Micic ve Buğrahan'ın 4'er sayısıyla hücumda maça iyi başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi boyalı alanda iyi savunurken Melli'nin dış atışlarına engel olamadı. Ev sahibi ekip TV molasına 14-9 önde girdi. Molanın ardından Anadolu Efes 5 sayılık farkını korurken, ilk periyot 20-15'lik skorla noktalandı.

İkinci periyoda Anadolu Efes istediği başlangıcı yapamazken, Fenerbahçe Beko ise savunmada sertliği artırdı ve hücumda Sloukas, Datome ve Melih'in sayılarıyla periyodun bitimine 6.27 kala farkı 1'e indirdi: 23-22. Moladan da Vesely'nin basketiyle dönen sarı lacivertliler, 24-23 öne geçmeyi başardı. Vesely'e yanıt Anderson'dan gelirken, yıldız oyuncu periyottaki ikinci üçlüğüne imza atarak takımını yeniden öne geçirdi: 26-24. Vesely ile eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, Moerman'ın sayısıyla yeniden geriye düşerken, Sloukas'ın dış isabeti ile deplasman ekibi skoru lehine çevirdi: 28-29. Sertaç'ın 1/2, Larkin'in ise 2/2 serbest atış isabetleri ile Anadolu Efes bir kez daha öne geçerken, Melli serbest atış çizgisindeki isabetleriyle skoru eşitledi ve ilk yarı 31-31'lik eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, televizyon molasına 40-40'lık eşitlikle girildi. Fenerbahçe Beko, TV molasından Datome ve Kalinic'in üçlükleri ile dönerken, skor sarı lacivertli ekibin lehine 46-40'a geldi ve Ergin Ataman molasına başvurdu. Ataman'ın molası yanıt verirken, Anderson üç sayılık isabetiyle takımına nefes aldırdı. Vesely 2/2 serbest atış isabeti ile farkı 5'e çekerken, Micic de son topta içeri yüklendi ve faul alarak takımına 2 sayı kazandırdı. Üçüncü periyot Fenerbahçe'nin 48-45'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın final periyoduna 8-2'lik seri ile başlayan Fenerbahçe Beko, maçın bitimine 7.40 kala skoru 56-47'ye getirdi. Larkin ile skor bulan Anadolu Efes'e yanıt Ali Muhammed'den gelirken, Muhammed'in bu üçlüğü ile fark 10'a çıktı ve bitime 6 dakika kala Ergin Ataman molasını kullandı. Moladan Micic'in üçlüğü ile dönen Efes, farkı 7'ye indirdi. Ali Muhammed yeniden devreye girerken, Efes potasına bir üçlük daha yolladı ve farkı bir kez daha çift hanelere çekti. Bu üçlüğün ardından bir dış isabet de Sertaç'tan geldi. Sertaç isabetli üçlüğü ile farkı yeniden 7'ye indirdi. Bitime 4.15 kala bu kez Anderson devreye girerken, kaydettiği 3 sayılık basket ile fark 4'e geldi. Vesely serbest atış çizgisinden 1/2 serbest atış isabeti bulurken, Anderson bir üçlük daha bularak farkı indirmeyi sürdürdü. Ali Muhammed'in isabetsiz üçlüğü ile yeniden hücum şansı bulan Efes, bu kez Micic ile basket faul kazandı ve 10 sayılık farktan gelerek bitime 2.48 kala öne geçmeyi başardı: 64-63. 48 saniye kala Dunston ile farkı 3'e yükselten Anadolu Efes'e yanıt Sloukas'tan geldi: 66-65. 10 saniye kala Fenerbahçe Beko'dan Datome, Anderson'a faul yaparken, Anderson 1/2 isabet buldu ve son 10 saniyeye Anadolu Efes 67-65 önde girdi. Son topta Fenerbahçe Beko, Sloukas ile isabet bulamazken, Anadolu Efes kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etmeyi başardı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Dunston 8, Buğrahan Tuncer 4, Moerman 8, Micic 14, Anderson 23, Sertaç Şanlı 4, Metecan Birsen, Larkin 6

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 11, Vesely 9, Sloukas 14, Datome 12, Melli 10, Melih Mahmutoğlu 3, Sinan Güler, Kalinic 6

1'İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 31-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-48

ZELJKO OBRADOVİC: "HÜCUMDA KÖTÜ OYNAYARAK MAÇI KAYBETTİK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'e 67-65 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, maçın son bölümünde potalarında çok kolay basketler gördüklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Obradovic, önde oldukları süreçte Anadolu Efes karşısında daha rahat bir oyun sergilediklerini belirterek, "Ancak hücumda kötü oynayarak maçı kaybettik. Son bölümde de çok kolay sayılar yedik. Son 10 saniyede maçı kazanma şansımız vardı ama bunu değerlendiremedik. Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Yarın maçı tekrar izlediğimizde mağlup olmamızın sebeplerini daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN: "GERİDEN GELMENİN VERMİŞ OLDUĞU TEMPOYLA MAÇI KAZANDIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 67-65 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, müthiş bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadıklarını aktararak, "Oyuncular müthiş bir mücadele ortaya koydular. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile 3. çeyreğin ortasına kadar başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Ataman, "Bu maçta az oyuncuyla oynamak zorunda kaldık. Doğuş Balbay sakattı. Buğrahan Tuncer ise maç içinde kasığından sakatlandı. Fenerbahçe Beko, 10 sayı öne geçtiğinde risk aldık ve hiç denemediğimiz Sertaç Şanlı, Dunston ve Moerman'dan oluşan 3 uzunlu alan savunması uyguladık. Fenerbahçe Beko biraz duraksadı. Ardından hücumda farklı bir sisteme geçerek maça ortak olduk. Geriden gelmenin vermiş olduğu tempoyla da maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko ile hafta içi THY Avrupa Ligi'nde yaptıkları maçta taciz ve hakarete uğradığını iddia ederek Avrupa Ligi organizasyonunun soruşturma açmasını isteyen Ataman, konuya ilişkin soru üzerine, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Maçı gölgelemesini istemiyorum. Girişimler yapıldı. Bu çok ciddi bir konu." yanıtını verdi.

Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren deneyimli başantrenör, "Dizinde ciddi bir sakatlık var. Çok uzun süreli bir sakatlık değil ancak bugün oynaması imkansızdı. Doğuş'u Barcelona Lassa maçına yetiştirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.