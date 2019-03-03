Karşıyaka yeni hocasıyla Galatasaray'ı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında Harrison ve Göksenin'le sayılar bulan rakibi karşısında İlkan Karaman'la etkili olan Pınar Karşıyaka, 7. dakikada Birkan'ın 3 sayılık basketiyle 16-13 üstünlük kurdu. Marei ve Evans'la farkı 6 sayıya çıkaran (20-14) yeşil-kırmızılı ekibe 7-0'lık seriyle cevap veren Galatasaray Doğa Sigorta, periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Can ve Webster'la aradaki farkı yükselten konuk takım 14. dakikada 7 sayılık farka ulaştı: 24-31. Aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip 18. dakikada 36-36 eşitliği yakaladı, daha sonra da Henry'nin 3 sayılık basketiyle öne geçti: 39-38. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Galatasaray Doğa Sigorta devreyi 46-41 galip tamamladı.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 46-46 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka'nın öne geçmesine izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, periyodun son 3 dakikasına 58-53 üstün girdi. Sarı-kırmızılı ekip periyodu 60-59 önde bitirdi.

Son periyotta Marei ile etkili olan Pınar Karşıyaka 65-62 üstünlük kursa da 35. dakika 65-65 eşitlikle geçildi. 39. dakika içinde Birkan ve Henry'le bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı 6 sayıya çıkaran (74-68) Pınar Karşıyaka, Webster ve Harrison'un sayılarına rağmen müsabakadan 78-75 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann takımının başında ilk resmi maçına çıktı. Galatasaray Doğa Sigorta'da ikinci periyodun son dakikasında 2 teknik faul alan Zachary Auguste oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın 2. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Halil Baldemir

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 1, Henry 20, Birkan Batuk 17, İlkan Karaman 7, Marei 21, Egemen Güven 4, Tayfun Erülkü, Walker 2, Evans 6

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Göksenin Köksal 7, Harrison 24, Hayes 9, Auguste, Ayberk Olmaz 2, Ege Arar 8, Klobucar 3, Can Korkmaz 4, Erol Can Çinko

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 59-60

Diskalifiye: 19.18 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)

Beş faulle çıkan: 39.58 Ege Arar (Galatasaray Doğa Sigorta)

BAUERMANN: "MAÇIN KIRILMA ANLARINDA TAKIMIMIN SAHA İÇİNDE MÜCADELESİ VE KAVGASI ÜST DÜZEYDEYDİ"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Maçın kırılma anlarında takımımın saha içinde mücadelesi ve kavgası üst düzeydeydi." dedi.

Bauermann, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Bauermann, "Ben buraya geldiğimde taraftarlarımız iç saha maçlarında takımın 6. oyuncusu gibi olduğunu söylemişlerdi, biraz eksik anlatmışlar. Taraftarımız yedinci belki sekizinci oyuncumuzdu. Onlarsız bu galibiyet kolay olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bauermann, göreve geldiğinden bu yana herkesin özveriyle çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onlar için kolay bir sezon geçmiyor 5-6 günden beri hem mental hem fiziksel olarak çok iyi performans. gösterdiler. Defansif anlamda daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Galatasaray karşısında istediğimiz savunmayı yapıp, rakibimizi 75 sayı ve altında tuttuğumuzda maçı kazanırız demiştik. Sonuçta 75 sayı yedik. Bence maçın kırılma anlarında takımımın saha içinde mücadelesi ve kavgası üst düzeydeydi. Galibiyetle başladığım için çok mutluyum. Umarım geri kalanda maçta da bunu sürdürürüz."

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek, "Maç hakkında konuşmayacağım çünkü konuşursam ceza alacağım, müthiş sinirliyim." dedi.