Galibiyet Efes’in liderlik Fener’in

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti ve sarı-lacivertli ekiple puanları eşitledi. Ancak ilk maçı 7 sayı farkla kazanan Fenerbahçe liderliğini korudu.Fenerbahçe, ikinci yarı ile birlikte üç sayı isabetleri ile farkı açmaya başladı ve 34. dakikayı 59-49 üstün geçti.Anderson,veile üst üste 4 üçlük isabeti bulan Efes, 38. dakikadaöne geçti. Son 10 saniyeye deüstün giren lacivertbeyazlılar, Fenerbahçe'nin son hücumu sayıya çevirememesiyle zorlu maçtan galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka- Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75, İstanbul BŞB-Afyon Belediye: 75-70, TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72.