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Galibiyet Efes’in liderlik Fener’in

Avrupa randevusunun ardından ligde de karşılaşan ile Beko’nun mücadelesi nefes kesti. Son gülen Efes olsa da Fenerbahçe ikili averaj ile liderlik koltuğunu korudu

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Galibiyet Efes’in liderlik Fener’in
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti ve sarı-lacivertli ekiple puanları eşitledi. Ancak ilk maçı 7 sayı farkla kazanan Fenerbahçe liderliğini korudu. Maçın ilk yarısı 31-31 sona erdi. Fenerbahçe, ikinci yarı ile birlikte üç sayı isabetleri ile farkı açmaya başladı ve 34. dakikayı 59-49 üstün geçti.Anderson, Sertaç ve Micic ile üst üste 4 üçlük isabeti bulan Efes, 38. dakikada 64-63 öne geçti. Son 10 saniyeye de 67-65 üstün giren lacivertbeyazlılar, Fenerbahçe'nin son hücumu sayıya çevirememesiyle zorlu maçtan galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka- Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75, İstanbul BŞB-Afyon Belediye: 75-70, TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72.
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Galibiyet Efes’in liderlik Fener’in
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