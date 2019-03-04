Galibiyet Efes’in liderlik Fener’in

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki zirve mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 67-65 mağlup etti ve sarı-lacivertli ekiple puanları eşitledi. Ancak ilk maçı 7 sayı farkla kazanan Fenerbahçe liderliğini korudu. Maçın ilk yarısı 31-31 sona erdi.
Fenerbahçe, ikinci yarı ile birlikte üç sayı isabetleri ile farkı açmaya başladı ve 34. dakikayı 59-49 üstün geçti.Anderson, Sertaç
ve Micic
ile üst üste 4 üçlük isabeti bulan Efes, 38. dakikada 64-63
öne geçti. Son 10 saniyeye de 67-65
üstün giren lacivertbeyazlılar, Fenerbahçe'nin son hücumu sayıya çevirememesiyle zorlu maçtan galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka- Galatasaray Doğa Sigorta: 78-75, İstanbul BŞB-Afyon Belediye: 75-70, TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 80-72.