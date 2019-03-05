Daha da iyi olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçta 5 galibiyet alarak 4. sıraya yükselen Gaziantep Basketbol sezonun en dikkat çeken takımlarından biri oldu. Kırmızısiyahlıların bu başarısında 2.13'lük Nijeryalı pivotları Tonye Jekiri'nin de payı büyük. 12.3 sayı ve 10.7 ribaunt ortalamaları ile boyalı alanda takımını sırtlayan Jekiri ile mini bir röportaj yaptık.Takım olarak buraya ulaşmak için çok çalıştık ve emek sarfettik. Şimdi daha da çok çalışarak play-off'ta çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz.Burası Avrupa'nın en zorlu ve güçlü liglerinden bir tanesi. Ben rekabetçi takımları ve oyunculara karşı oynamaktan hoşlanıyorum. İsim farketmeksizin sahadaki tüm rakiplere karşı rekabete girmeyi seviyorum.Ülkenizi çok seviyorum. Çünkü burada taraftarlar, takım arkadaşlarım ve koç beni büyük bir sevgiyle karşıladı ve destek verdi. Bütün şehir beni kucakladı.En sevdiğin Türk yemeği:Beğendiğin basketbolcu:Şampiyonluk favorin: