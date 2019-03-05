Fener sobelendi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kupası finaliyle başlayan ardından THY Avrupa Ligi'nde devam eden Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko rekabetinde son randevu Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde gerçekleşti ve bu sefer gülen Anadolu Efes oldu. Simon'un sakatlanması ile forma bulan James Anderson'ın inanılmaz üç sayı (6/9) performansı ile son çeyrekte 10 sayı geriden gelerek güçlü rakibini 67-65 yenen lacivert-beyazlılar böylece galibiyet ve mağlubiyet sayısını da eşitledi. Ancak ilk maçı 7 sayı farkla kazanan Fenerbahçe ikili averajla Anadolu Efes'e üstünlük sağladı ve liderliğini devam ettirdi.