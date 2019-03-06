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Son 2 yılın şampiyonu , Avustralyalı pota altı oyuncusu 'ı kadrosuna kattı

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 03:08
Golden State Warriors, Andrew Bogut ile anlaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors, Avustralyalı pivot Andrew Bogut ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018'in mayıs ayından bu yana ülkesinin Sydney Kings takımında forma giyen 34 yaşındaki Bogut ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, sözleşmenin süresine dair bilgi verilmedi.

2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 13 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta oynadı.

Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,8 sayı, 8,7 ribaunt, 2,2 asist ve 1,6 blok ortalamaları yakaladı.

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Golden State Warriors, Andrew Bogut ile anlaştı
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