CANLI | Real Madrid - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, turnuvadaki 25. maçında son şampiyon Real Madrid'e konuk oluyor. 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Christos Christodoulou, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 21 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 6'sını yitiren Real Madrid ise 3. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile yaptığı 23 maçta 9 galibiyet, 14 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 65-63 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic, "Herkes bunun, ilgi çekici bir maç olduğunu konuşuyor. Umarım bu şekilde olur." dedi. Yüksek kaliteli ve uzun süredir bir arada oynayan bir takımla karşılaşacaklarını belirten Obradovic, "Otomatik olarak oynuyorlar ancak oyunlarında bazı şeyleri değiştirdi. Eğer iyi bir maç oynamak istiyorsak tek ihtiyacımız olan şey hazır olmak."

Geçtiğimiz sezonun iki finalistini karşı karşıya getirecek maçta Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye dek İspanyol ekibiyle 23 maça çıkan temsilcimiz bu maçların 14'ünde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takımda da uzunların etkili oyunu dikkat çekiyor. Temsilcimizde 13.6 sayı, 5.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynayan Jan Vesely sarı lacivertlilerin en büyük kozu olarak dikkat çekiyor. İspanyol ekibinde ise 13.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan Anthony Randolph öne çıkıyor.

Bu sezon oynadığı 24 maçta 21 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin zirvesinde bulunuyor. 18 galibiyet, 6 mağlubiyetle oynayan Real Madrid ise üçüncü sırada.