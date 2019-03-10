Beşiktaş’tan süper finiş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Afyon Belediye'yi deplasmanda 82-79 yendi. Bu sonuçla üst üste altıncı mağlubiyetini alan Afyon Belediye ateş hattında kaldı. Siyahbeyazlılarda Jason Rich, Robin Benzing
ve Dusan Cantekin
sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın 1/9 üçlük isabeti bulduğu ve tam 11 top kaybı yaptığı ilk yarıyı ev sahibi ekip 45-34 önde tamamlarken Altan Erol (10), Hagins (11), Culpepper (14)
üçlüsü toplam 35 sayı üretti. İkinci yarı Buva'yı pota altında çok iyi kullanan Beşiktaş farkı kapatıp, öne geçti. Son üç dakikaya Afyon ekibi 73-72 önde girse de Gibson
'ın kritik üçlüğü ve top kayıpları Beşiktaş'ın son 10 saniyeye 82-79 önde girmesini sağladı. Afyon Belediye son hücumda önce Culpepper
, sonra Calloway
ile iki üç sayı denemesinde başarısız olunca maçı kazanan Beşiktaş oldu.