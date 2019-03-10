Beşiktaş’tan süper finiş

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Afyon Belediye'yi deplasmanda 82-79 yendi. Bu sonuçla üst üste altıncı mağlubiyetini alan Afyon Belediye ateş hattında kaldı. Siyahbeyazlılardavesakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaş'ın 1/9 üçlük isabeti bulduğu ve tam 11 top kaybı yaptığı ilk yarıyı ev sahibi ekip 45-34 önde tamamlarkenüçlüsü toplam 35 sayı üretti. İkinci yarı Buva'yı pota altında çok iyi kullanan Beşiktaş farkı kapatıp, öne geçti. Son üç dakikaya Afyon ekibi 73-72 önde girse de'ın kritik üçlüğü ve top kayıpları Beşiktaş'ın son 10 saniyeye 82-79 önde girmesini sağladı. Afyon Belediye son hücumda önce, sonraile iki üç sayı denemesinde başarısız olunca maçı kazanan Beşiktaş oldu.