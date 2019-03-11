Bahçeşehir’in gücü yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 90-73 mağlup etti. Kanarya'da Sloukas ve Guduric, Bahçeşehir'de ise Can Altıntığ ve Colom, skoru sürükleyen isimler oldu. Fenerbahçe, ilk devreyi 41-35 önde geçerken, son bölümü ise 61-61 girildi. Fenerbahçe'nin top kayıpları ile skor bulan Bahçeşehir, 33:31'de 69-68 önde iken Can Altıntığ'ın ikinci centilmenlik dışı faulünü yaparak, diskalifiye olması ile ritmini kaybetti. Kalan bölümde 22-4'lük seri yakalayan sarı-lacivertli takım, parkeden 90-73 galip ayrıldı.günün en etkili ismiydi. Dün alınan diğer sonuçlar: Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol: 69-93, Darüşşafaka- Karşıyaka: 93-78.