Efes Telekom’un hatlarını kesti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 84-76 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Türk Telekom, 19-18 önde geçerken soyunma odasına 36-36'lık eşitlikle gidildi. Efes, üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Bu periyotta hücum ve savunmada daha iyi performans sergileyen konuk takım, son çeyreğe 63-49'luk skor avantajıyla girdi. Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü korumasını bilen lacivert-beyazlı ekip, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı. Efes, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti.
Türk Telekom 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri 28 sayıyla Efesli Motum olurken, Micic 15, Sertaç Şanlı da 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.