Efes Telekom’un hatlarını kesti

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 84-76 yendi. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Türk Telekom, 19-18 önde geçerken soyunma odasına 36-36'lık eşitlikle gidildi. Efes, üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Bu periyotta hücum ve savunmada daha iyi performans sergileyen konuk takım, son çeyreğe 63-49'luk skor avantajıyla girdi. Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü korumasını bilen lacivert-beyazlı ekip, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.Türk Telekom 9. kez sahadan mağlup ayrıldı.