Hidayet Türkoğlu: Bu teröriste prim vermeyin

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD'nin önde gelen spor kanalı ESPN'e verdiği röportajda FETÖ elemanı Enes Kanter için sert konuştu. Uzun yıllar NBA'de forma giyen Türkoğlu, E:60 programına yaptığı açıklamada Enes Kanter konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Enes Kanter, terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Terörist örgütlerin destekçilerine mesaj göndermem. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim dikkatli olmalarıdır. E:60'a konuşuyorum çünkü Türkiye'nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor."
Hidayet Türkoğlu, Kanter'in 'Hayatından endişe ettiği' şeklindeki iddialarının yalan olduğunu da belirtti. Kanter, Londra'daki bir maça 'hayatından endişe ettiği için'
gitmeyeceğini söylemişti. Ancak o dönemki takımı New York Knicks FETÖCÜ oyuncularının vize sorunu nedeniyle İngiltere'ye gidemeyeceğini açıklamıştı.