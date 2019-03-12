Hidayet Türkoğlu: Bu teröriste prim vermeyin

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD'nin önde gelen spor kanalı ESPN'e verdiği röportajda FETÖ elemanı Enes Kanter için sert konuştu. Uzun yıllar NBA'de forma giyen Türkoğlu, E:60 programına yaptığı açıklamada Enes Kanter konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:Hidayet Türkoğlu, Kanter'in 'Hayatından endişe ettiği' şeklindeki iddialarının yalan olduğunu da belirtti. Kanter, Londra'daki bir maçagitmeyeceğini söylemişti. Ancak o dönemki takımı New York Knicks FETÖCÜ oyuncularının