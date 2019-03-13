Cedi Osman coştu

NBA Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada yer alan Cleveland Cavaliers, zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etti. Ev sahibi Cavaliers'ta Cedi Osman galibiyete 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalmalık katkı sağlayarak gecenin yıldızlarından birisi oldu.
35 dakika parkede kalan Milli basketbolcu, 16'da 6 şut (2/6 üçlük) ve 5'te 5 serbest atış isabetiyle oynadı. Bu sezon Cavaliers'ta 60 maça çıkan Cedi, 12.8 sayı, 4.7 ribaunt ve 2.5 asist ortalaması yakaladı
. Öte yandan Toronto'ya karşı 28 sayı ve 5 asistle oynayan Collin Sexton sahanın en skorer isim oldu. Kevin Love da 16 sayı ve 18 ribauntla 'double double" yaptı.
YUMRUKLAR KONUŞTU
Maçın üçüncü çeyreğinde ortalık karıştı. Raptors'lı Serge Ibaka, sinirlerine hakim olamayarak Cavaliers'lı Marquese Chriss'i yumrukladı.