Cedi Osman coştu

BUGÜN NELER OLDU

NBA Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada yer alan Cleveland Cavaliers, zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etti.35 dakika parkede kalan Milli basketbolcu, 16'da 6 şut (2/6 üçlük) ve 5'te 5 serbest atış isabetiyle oynadı.. Öte yandan Toronto'ya karşı 28 sayı ve 5 asistle oynayan Collin Sexton sahanın en skorer isim oldu. Kevin Love da 16 sayı ve 18 ribauntla 'double double" yaptı.Maçın üçüncü çeyreğinde ortalık karıştı. Raptors'lı Serge Ibaka, sinirlerine hakim olamayarak Cavaliers'lı Marquese Chriss'i yumrukladı.