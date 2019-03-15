Anadolu Efes’ten Tel Aviv’de dev adım

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'de, geçen hafta, dün de deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 devirip ligi ilk 4'te bitirmek için büyük bir avantaj yakaladı. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Efes, skoru 58-58 ile eşitledi.ve salondan 71-79 galip ayrıldı. Micic 15 sayı, 2 rabunt, 5 asistle oynarken, Moerman, Beaubois ve Larkin 13'er sayı ile mücadeleyi kapattı.