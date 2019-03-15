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’ten ’de dev adım

THY ’ndeki temsilcimiz lacivert-beyazlılar, ekibi Maccabi’yi deplasmanda devirip ilk 4 için yerini iyice sağlama aldı

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Anadolu Efes’ten Tel Aviv’de dev adım
THY Avrupa Ligi'de, geçen hafta Barcelona'yı yenerek hem 4. sırayı alan hem de ikili averajı eline geçiren Anadolu Efes, dün de deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 79-71 devirip ligi ilk 4'te bitirmek için büyük bir avantaj yakaladı. Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 18-13 önde tamamladı. Oldukça tempolu geçen ikinci çeyreğin sonunda Maccabi FOX, soyunma odasına 41-39 önde gitti. Üçüncü çeyrekte toparlanan Efes, skoru 58-58 ile eşitledi. 4. periyodun başında Anadolu Efes, Larkin önderliğinde 13-4'lük seri yakaladı ve salondan 71-79 galip ayrıldı. Micic 15 sayı, 2 rabunt, 5 asistle oynarken, Moerman, Beaubois ve Larkin 13'er sayı ile mücadeleyi kapattı.
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Anadolu Efes’ten Tel Aviv’de dev adım
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