Fenerbahçe Beko sarsıldı, yıkılmadı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 26. hafta maçında konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup ederek, 22. galibiyetini aldı. İlk çeyreği 23-16 üstün geçen Barça, soyunma odasına da 38-35 önde gitti.
Kanarya, üçüncü çeyrek başında basit top kayıplarının bedelini ağır ödedi. İspanyollar, 12-0'lık seri yakaladı. Datome ve Sloukas'ın sayılarıyla oyuna tutunan temsilcimiz,
son 10 dakikaya 61-52 geride girdi. Vesely'nin 5 faul alması moralleri bozdu. Barça, son 4 dakikaya 76-69'lık avantajla girerken Sloukas, sahneye çıktı. Yunan guard, sayılarıyla arkadaşlarını ve tribünleri ayağa kaldırdı. Bitime 1 dakika kala 79-77 öne geçen Kanarya, parkeden 88-82 galip ayrıldı.
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Fenerbahçe, 38 üç sayı denemesi ile kulüp tarihinin rekorunu kırarken, 17 isabetle oynadı.