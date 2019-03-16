Fenerbahçe Beko sarsıldı, yıkılmadı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 26. hafta maçında konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup ederek, 22. galibiyetini aldı. İlk çeyreğiKanarya, üçüncü çeyrek başında basit top kayıplarının bedelini ağır ödedi.son 10 dakikaya 61-52 geride girdi. Vesely'nin 5 faul alması moralleri bozdu. Barça, son 4 dakikaya 76-69'lık avantajla girerken Sloukas, sahneye çıktı.Fenerbahçe, 38 üç sayı denemesi ile kulüp tarihinin rekorunu kırarken, 17 isabetle oynadı.