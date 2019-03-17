12 Dev Adam’a zorlu rakipler

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek olan FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. E Grubu'nda, organizasyonun son iki şampiyonu ABD'nin yanı sıra Çekya ve Japonya'yla mücadele edecek Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmalarını Şanghay'da oynayacak. İlk maçımız 1 Eylül'de Japonya ile. 3 Eylül'de ABD ile karşılaşacak olan milliler 5 Eylül'de de Çekya ile mücadele edecek.
A Milli Takım, grupta ilk ikiye girmesi durumunda, bir üst turda F Grubu'ndan gelecek takımlarla eşleşecek.