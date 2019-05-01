Anadolu Efes Barcelona Lassa'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi

THY Euroleague'de İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde gerçekleştirilecek Final Four'a yükselecek son takımı belirleyecek olan Anadolu Efes Barcelona eşleşmesinin son maçına Sinan Erdem ev sahipliği yaptı. Nefes kesen maçta Anadolu Efes 79-71 kazandı ve beş maçlık seriyi 3-2 kazandı ve Final Four biletini aldı.

Sezon başından bu yana favori konumunda olan sezonun üç en iddialı takımı Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova adını Final Four'a yazdırmayı başarırken bu üç favorinin arasında yer alacak olan son takım Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes oldu. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, turu geçti ve Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Final Four'da yer alacak ve birbirlerine rakip oldu.





TARİHTE İLK KEZ İKİ TÜRK TAKIMI DÖRTLÜ FİNAL'DE



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek seride durumu 3-2 yaptı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Turu geçen Anadolu Efes, Dörtlü Final'in ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 79-71 Barcelona Lassa

00.29: Anadolu Efes 78-71 Barcelona Lassa

01.10: Anadolu Efes 75-71 Barcelona Lassa

04.08: Anadolu Efes 73-63 Barcelona Lassa

08.18: Anadolu Efes 67-57 Barcelona Lassa

10.00: Dördüncü çeyrek başladı!

Üçüncü çeyrek sonucu: Anadolu Efes 61-57 Barcelona Lassa / Anadolu Efes'te Larkin 16 sayıyla maçın en skorer ismi. Barcelona Lassa'da ise Heurtel ve Tomic 10'ar sayıyla mücadele ediyor.

00.25: Anadolu Efes 61-57 Barcelona Lassa

04.32: Anadolu Efes 51-46 Barcelona Lassa / Televizyon molası.

07.04: Anadolu Efes 47-42 Barcelona Lassa / İkinci yarıda henüz sayı olmadı.

10.00: Üçüncü çeyrek başladı!

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 47-42 Barcelona Lassa / Efes'te Larkin ve Micic 10'ar sayıyla oynuyor. Barcelona Lassa'da ise en skorer isim 10 sayıyla Thomas Heurtel.

00.30: Anadolu Efes 47-42 Barcelona Lassa

02.33: Anadolu Efes 44-42 Barcelona Lassa

03.45: Anadolu Efes 40-39 Barcelona Lassa / Anadolu Efes ilk kez öne geçti.

07.17: İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 29-32 Barcelona Lassa / Barcelona Lassa mola aldı.

10.00: İkinci çeyrek başladı!

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 23-28 Barcelona Lassa / Barcelona'da Ante Tomic 8, Anadolu Efes'te ise Larkin 6 sayıyla mücadele ediyor.

01.48: Anadolu Efes 21-25 Barcelona Lassa

04.05: Anadolu Efes 14-18 Barcelona Lassa / İlk televizyon molasına gidildi. Barcelona Lassa bu bölüme kadar kolay şutlar ve sayılar buldu.

04.50: Anadolu Efes 14-16 Barcelona Lassa

10.00: Maç başladı!

ANADOLU EFES BARCELONA LASSA MAÇI

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

SAAT: 20.00

HAKEMLER: Matej Boltauzer, Borys Ryzhyk, Mehdi Difallah

YAYIN: beIN SPORTS HD 3

ANADOLU EFES BARCELONA LASSA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ANADOLU EFES: Larkin, Beaubois, Moerman, Dunston, Simon, Doğuş, Pleiss, Micic, Anderson

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

BARCELONA LASSA: Pangos, Ribas, Singleton, Claver, Tomic, Hanga, Heurtel, Kuric, Seraphin, Smits

BAŞANTRENÖR: Svetislav Petic