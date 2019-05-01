EuroLeague'de Final Four ne zaman? Fenerbahçe ve Anadolu Efes Final Four'da karşı karşıya gelecek

THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes Barcelona Lassa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Daha önce temsilcimiz Fenerbahçe Beko Zalgris Kaunas'ı eleyerek Final Four'a kazanmaya hak kazanmıştı. Anadolu Efes'de bu sonuçla Final Four'a katılmaya hak kazandı ve bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Bu sonuçların üzerinde ülkemizden basketbol severler Final Four'un ne zaman olacağını merak ediyorlar. Peki, 2019 Final Four ne zaman başlayacak? İşte bu sorunun yanıtı...

FİNAL FOUR NE ZAMAN? FİNAL FOUR'DA ANADOLU EFES FENERBAHÇE DERBİSİ

Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final Four bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde Barcelona'yı geçerek 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarından sonra 3. kez Final-Four'a kaldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona'yı geçerek adını Final-four'a yazdırdı. Efes böylece son 4'de 3. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, Euroleague'de Final Four'a kalan ilk Türk takımı olurken, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Final-Four'a kalarak en iyi dört takım arasına girmiş, her iki sezonda da 3. olmuştu.

1996 yılında Avrupa Koraç Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, Türk spor tarihine geçerek bir Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Türk takımı unvanını almıştı.

Efes ayrıca 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague'de ilk kez son 4 takımın arasına kaldı.