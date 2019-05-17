Büyük rövanş: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman bugün tam 19 yıl sonra bir kez daha THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Finali'nde birbirlerine rakip olacaklar. 18 Nisan 2000'de Selanik'te düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Atamanlı Efes Pilsen'i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti. İki başantrenörün daha önce kariyerlerinde birbirlerine rakip oldukları 44 maçın 29'unu Obradovic'in, 15'ini ise Ataman'ın takımları kazandı. Avrupa'da büyük başarılar elde eden iki başantrenörden Obradovic'in 11, Ergin Ataman'ın ise 3 Avrupa kupası bulunuyor.

ERGİN ATAMAN İDDİALI

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sahip olmadığı tek kupanın THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası olduğunu ve onu kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi. Türkiye'de farklı takımlarla şampiyonluklar elde edip, uluslararası arenada Galatasaray'la ULEB Avrupa Kupası'nı, Beşiktaş'la FIBA EuroChallenge Kupası'nı ve Siena'yla Saporta Kupası'nı kazandığını hatırlatan Ataman, "Evimde olmayan tek kupa, Avrupa Ligi Kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim. Bu heyecan verici" ifadelerini kullandı.