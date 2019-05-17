Gecenin kahramanı Shane Larkin, Fenerbahçe Beko zaferini yorumladı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya damga vuran isim 30 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynayan Shane Larkin oldu. 26 yaşındaki oyuncu 43 verimlilik puanıyla Dörtlü Final rekoru kırdı.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bu galibiyetin harika hissettirdiğini belirten ABD'li gard, "Uzun bir sezon oldu. Takım halinde gerçekten çok çalıştık. Benim için, Avrupa'daki 2. sezonumda böyle bir şey başarmış olmak harika. Umarım kulübümüz için tarih yazmayı sürdürür ve şampiyonluğu kazanırız." dedi.

Geçtiğimiz sezonu NBA ekibi Boston Celtics'te geçirdikten sonra büyük umutlarla transfer edilen Larkin sezona oldukça kötü başlamıştı. Normal sezonda oynadığı ilk 21 maçta sadece 5 kez çift haneli skor üretebilen Larkin, 7 Şubat'ta Herbalife Gran Canaria karşısında alınan 93-74'lük galibiyette attığı 18 sayıyla yıldızlaştı ve bu bölümden sonrası ABD'li oyuncu için hayli parlak geçti.



Fenerbahçe Beko karşısında 43 verimlilik puanıyla oynayan Shane Larkin, Dörtlü Final rekorunu kırdı.

Normal sezonun son 9 maçında sadece 1 kez çift haneli skor üretmeyi başaramayan Larkin, 8 Mart tarihinde Barcelona karşısında alınan 92-70'lik galibiyetin mimarı oldu. Larkin o maçta da 43 verimlilik puanıyla oynadı ve 12/15 saha içi isabetiyle 37 sayı attı. Play-off turunda Barcelona Lassa karşısında oynadığı 5 maçta 19.6 sayı ortalamasıyla oynayan Larkin, buduğu 18 üç sayı isabetiyle THY Avrupa Ligi tarihinde bir play-off turunda en çok üç sayı isabeti yakalayan isim oldu.

Fenerbahçe Beko karşısında kariyerinin en önemli performanslarından birine imza atan yıldız oyuncu, "Kupayı kazanmak için önünüzde sadece 2 maçın olduğunu biliyorsunuz, bu nedenle ribaund, asist, ortaya düşen topa atlamak veya her ne gerekirse yapıyorsunuz. Ben de bu gece yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Aç bir takım olduklarını vurgulayan Larkin, "Pek çok insan sezon başladığında burada olmamızı beklemiyordu. Biz, insanlara yanıldıklarını gösterecek kadar açtık." şeklinde konuştu.



Vasilije Micic 10/15 saha içi isabetiyle 25 sayı attı ve 27 verimlilik puanı yakaladı.

Lacivert beyazlı ekipte günün bir diğer yıldızı Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'ti. Bu sezon gösterdiği performansla sezonun en iyi beşine seçilen Micic, Larkin'in form tutmadığı dönemde Anadolu Efes'in en önemli taşıyıcısı oldu. Normal sezonu 12.0 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla tamamlayan Micic, Fenerbahçe Beko karşısında 25 sayı ve 5 ribaundla yıldızlaştı.

Micic sözlerine elde ettikleri başarının kolay gelmediğini söyleyerek başladı. "Fenerbahçe'nin isteği karakteri bir saniye bile rahatlamanıza izin vermiyor. Bu da bu gece en iyi olduğumuz noktaydı bence. Konsantrasyonumuz çok yüksekti."

Fenerbahçe Beko'nun kendilerine cevap vermesini beklerken kendilerinin takım halinde çok daha güçlü bir cevap verdiklerini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Sanırım herkes attığımız 92 sayıyı konuşuyor ancak savunmamız gerçekten çok iyiydi. Bunun iyi bir gösterge olduğunu düşünüyorum çünkü bu seviyede iyi savunma yapmadan kazanamazsınız."

Yıldız oyuncu yüksek tempoda oynadıklarını ve yetenekli bir takım olduklarını belirtti. "Herkesin bir rolü var ve herkes ne yapması gerektiğini iyi biliyor." Micic, Zalgiris Kaunas forması giydiği geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko karşısında yarı finalde aldığı mağlubiyeti anımsattı ve o yenilginin kendisine çok şey öğrettiğini söyledi.

"Bu, spor. Çok çalışırsanız başka bir zamanda kendinizi gösterme fırsatına sahip oluyorsunuz. Ancak burada durmamalıyız. Biraz kutlama yapabiliriz ancak şampiyonluk maçına hazır olmalıyız."