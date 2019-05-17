Oyuncuların favorisi Fenerbahçe Beko

DÖRTLÜ Final'e kalamayan takımların önemli isimleri Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesini değerlendirdi, final için favorilerini söyledi. Yedi oyuncunun 5'i Fenerbahçe Beko'yu tecrübesi ile favori görürken 2 isim ise Anadolu Efes'in turu geçeceğini söyledi.
DÖRTLÜ FİNAL BEIN SPORTS EKRANLARINDA
AVRUPA'NIN en iyilerinin mücadele edeceği Dörtlü Final heyecanı Digiturk'te yaşanacak. THY Avrupa Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan Digiturk, turnuvada oynanacak 4 karşılaşmanın yanı sıra maç öncesi yayınlarıyla da basketbol heyecanını ikiye katlayacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat 19:00'da beIN SPORTS HD 1 ve HD 3 kanallarından yayınlanacak. İkinci finalisti belirleyecek CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşması ise saat 22:00'de beIN SPORTS HD1 ve HD 3 kanallarında basketbolseverler ile buluşacak. Pazar saat 18:30'da önce üçüncülük maçı, ardından saat 21:30'da ise şampiyonun belli olacağı kaşılaşmalar naklen ve sadece beIN SPORTS HD 3 kanalında olacak.
TÜRKİYE 9 KUPA ALDI
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 10'uncu Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak. Daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise G.Saray üç, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.