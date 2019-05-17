Oyuncuların favorisi Fenerbahçe Beko

DÖRTLÜ Final'e kalamayan takımların önemli isimleri Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesini değerlendirdi, final için favorilerini söyledi. Yedi oyuncunun 5'i Fenerbahçe Beko'yu tecrübesi ile favori görürken 2 isim ise Anadolu Efes'in turu geçeceğini söyledi.

VİNCET POIRIER (BASKONİA) : Anadolu Efes favori çünkü Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini biliyorlar. Ayrıca F.Bahçe'nin sakatları da var.

: Anadolu Efes favori çünkü Fenerbahçe'yi nasıl yeneceklerini biliyorlar. Ayrıca F.Bahçe'nin sakatları da var. JORDAN MICKEY (KHIMKI): Fenerbahçe kazanır. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi birlikte iyi oynuyorlar. Bu yüzden bir kez daha finale kalacaklar.?

Fenerbahçe kazanır. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi birlikte iyi oynuyorlar. Bu yüzden bir kez daha finale kalacaklar.? AARON WHITE (ZALGİRİS): Fenerbahçe Beko, Efes'i yenecek. Üst üste 5. Final Four'ları ve norma l sezonu da 1. bitirdiler. Bu yüzden finale kalmalılar.

Fenerbahçe Beko, Efes'i yenecek. Üst üste 5. Final Four'ları ve norma l sezonu da 1. bitirdiler. Bu yüzden finale kalmalılar. PAU RIBAS (BARCELONA): F.Bahçe kazanacak çünkü daha fazla Final Four tecrübeleri var.?

F.Bahçe kazanacak çünkü daha fazla Final Four tecrübeleri var.? NEMANJA GORDIC (BUDUCNOST): Bence Anadolu Efes. Fenerbahçe şu anda sakatlık problemleri yaşıyor. Harika oyunculara sahip olan ve formda Anadolu Efes'i durdurmaları zor olacak.?

Bence Anadolu Efes. Fenerbahçe şu anda sakatlık problemleri yaşıyor. Harika oyunculara sahip olan ve formda Anadolu Efes'i durdurmaları zor olacak.? KEİTH LANGFORD (PANATHINAIKOS): F.Bahçe tam kadro değil. Ancak bu kadar çok eksiğin üstesinden gelebilecek tek takım da onlar. Ben F.Bahçe diyorum çünkü bence sakatlardan bir ya da ikisi oynayacak ve Obradovic onları hazırlayacak.?

F.Bahçe tam kadro değil. Ancak bu kadar çok eksiğin üstesinden gelebilecek tek takım da onlar. Ben F.Bahçe diyorum çünkü bence sakatlardan bir ya da ikisi oynayacak ve Obradovic onları hazırlayacak.? MİCHAEL ROLL (MACCABİ): F.Bahçe kazanacak çünkü sahanın her iki yanında daha disiplinliler.

DÖRTLÜ FİNAL BEIN SPORTS EKRANLARINDA

AVRUPA'NIN en iyilerinin mücadele edeceği Dörtlü Final heyecanı Digiturk'te yaşanacak. THY Avrupa Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan Digiturk, turnuvada oynanacak 4 karşılaşmanın yanı sıra maç öncesi yayınlarıyla da basketbol heyecanını ikiye katlayacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat 19:00'da beIN SPORTS HD 1 ve HD 3 kanallarından yayınlanacak. İkinci finalisti belirleyecek CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşması ise saat 22:00'de beIN SPORTS HD1 ve HD 3 kanallarında basketbolseverler ile buluşacak. Pazar saat 18:30'da önce üçüncülük maçı, ardından saat 21:30'da ise şampiyonun belli olacağı kaşılaşmalar naklen ve sadece beIN SPORTS HD 3 kanalında olacak.

TÜRKİYE 9 KUPA ALDI

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 10'uncu Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak. Daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise G.Saray üç, Yakın Doğu Üniversitesi de bir kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.