Kusursuz oynadık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Biz tüm sezon boyunca bu oyunu oynadık. Bu oyunla Barcelona'yı deplasmanda 34 sayıyla yendik. Burada Avrupa'nın en iyi takımına karşı kusursuz bir basketbol oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum"
dedi. Ataman sözlerine şöyle devam etti: "Finalde de böyle bir maç oynamamız gerekiyor. Hücumda harikaydık. Hücumda iyi oynadığımızda tempoyu yakalamamız ve savunma yapma konusunda daha çok motivasyonumuz oluyor. Bu maçta savunmada da harikaydık. Özellikle EuroLeague'in ikinci yarısından itibaren savunmada çok iyi iş yaptık. Biz bu yüzden buradayız ve bu yüzden final oynayacağız ve o kupayı kazanacağız."