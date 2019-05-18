Zafer Anadolu Efes’in

BUGÜN NELER OLDU

HY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde oynanan maçta dengede geçen ilk periyotta Fenerbahçe'nin 20-19'luk üstünlüğü vardı. İkinci periyoda Micic'in bire birlerden bulduğu sayılarla başlayan lacivert-beyazlılar,İkinci yarı ile birlikte Larkin dengenin tamamen Anadolu Efes lehine dönmesini sağladı. ABD'li oyuncu bu yarıda 19 sayı üreterek takımını sırtlarken, Micic de 16 sayı ile ona eşlik etti. Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 73-92'lik skorla galip ayrılarak finale adını yazdırmayı başardı.Anadolu Efes'te Larkin 30 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla maça damga vururken,Fenerbahçe'de ise Vesely 14, Green 13 ve Kalinic de 12 sayı ile oynadı.Shane Larkin, zaferin ardından şunları söyledi: "İnanılmaz bir his bu! Maçları kazanmak bazen küçük şeyler istiyor ve ben de bu maçı kazanabilmek için elimden geleni yaptım. Biz aç bir takımız. Sezon başında birçok kişi bizim burada olmamızı beklemiyordu. Bu insanların yanıldıklarını kanıtlamaya açız. Savaşmaya ve birlikte oynamaya devam edeceğiz. Umarım şampiyonluğu kazanırız ve tarih yazmaya devam ederiz."Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu farklı mağlup ederek, adını finale yazdırırken, ABD'li yıldız Shane Larkin de rekor kırdı. Karşılaşmayı 30 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan ve galibiyetin en önemli aktörü olan Larkin, 43 verimlilik puanına ulaşarak Dörtlü Final rekoru olan 36'yı geride bıraktı ve yeni rekoru eline geçirdi.Sakatlığı sebebiyle maçı kenardan izleyen Fenerbahçe'nin Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'e sarı-lacivertli bir taraftar tepki gösterdi. Lauvergne'nin taraftara cevap vermesiyle büyüyen gerginlik, taraftarın salondan dışarı çıkarılması ile son buldu.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Dörtlü Final'deki Türk derbisini izleyenler arasındaydı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da 18 yıl önce Efes formasıyla yaşadığı Dörtlü Final heyecanını dün başka duygularla yeniden yaşadı.Futboldaki kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk beklenen basketbol takımının da Dörtlü Final'de Efes'e elenmesiyle büyük bir şok yaşadı.