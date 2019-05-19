Anadolu Efes CSKA Moskova maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2019 Final Four finali canlı nasıl ve nereden izlenir?

THY Euroleague final four final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, yarı finalde Real Madrid'i saf dışı bırakarak adını finale yazdıran Rus ekibi CSKA Moskova ile şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. İspanya'nın Vitoria – Gasteiz şehrinde gerçekleşen organizasyonun final mücadelesinde iki takım kulüpler bazındaki en önemli kupayı müzesine taşımak için kıyasıya mücadele etmesi bekleniyor.

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI YAYIN NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

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İşte detaylar;