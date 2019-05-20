Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.
Play-off programı şu şekilde:
Yarın:
20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
22 Mayıs Çarşamba:
20.15 Anadolu Efes-Banvit
23 Mayıs Perşembe:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
25 Mayıs Cumartesi:
15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta
17.30 Banvit-Anadolu Efes
26 Mayıs Pazar:
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ
17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
28 Mayıs Salı:
Anadolu Efes-Banvit
Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol
29 Mayıs Çarşamba:
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
BASKETBOL 1. LİGİ'NDE YARI FİNAL BAŞLIYOR
Türkiye Basketbol 1. Lig'inde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlayacak.
Çeyrek finallerin ardından üst tura yükselen Sigortam.net İTÜ Basketbol, Akhisar Belediye, Konyaspor ve OGM Ormanspor adını finale yazdırmak için mücadele edecek.
Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda program şöyle:
16.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediye
16.00 OGM Ormanspor-Konyaspor