Fenerbahçe Beko 20 sayıdan döndü

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off ilk turunda dün iki maç oynandı. Fenerbahçe Beko, sakatlar dolayısıyla yine eksik çıktığı maçta Türk Telekom karşısında 19-39 geriye düşmesine rağmen 82-72 kazanmayı başardı ve 1-0 öne geçti. Hakem kararlarının iki takımın da tepkisini çektiği maçta sarı-lacivertliler 39 kez geldikleri serbest atış çizgisinden 33 sayı bulurken, Türk Telekom da 17/26 isabetle oynadı. Bursa'da oynanan karşılaşmada ise Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.