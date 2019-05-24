Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe Beko 20 sayıdan döndü

20 sayıdan döndü

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Fenerbahçe Beko 20 sayıdan döndü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off ilk turunda dün iki maç oynandı. Fenerbahçe Beko, sakatlar dolayısıyla yine eksik çıktığı maçta Türk Telekom karşısında 19-39 geriye düşmesine rağmen 82-72 kazanmayı başardı ve 1-0 öne geçti. Hakem kararlarının iki takımın da tepkisini çektiği maçta sarı-lacivertliler 39 kez geldikleri serbest atış çizgisinden 33 sayı bulurken, Türk Telekom da 17/26 isabetle oynadı. Bursa'da oynanan karşılaşmada ise Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko 20 sayıdan döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN