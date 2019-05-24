Fotokopi makinesi ile takas edildim

2003 NBA seçmelerinde 51. sırada New Jersey Nets tarafından seçilen Kyle Korver, işe yaramaz bulunduğu için alelacele Philadelphia 76ers'e takas edilmişti. Ve aradan geçen 16 yıl boyunca Korver NBA'in en iyi şutörlerinden biri oldu. Şimdi 39 yaşına basan tecrübeli oyuncuya 2003'te mezun olduğu Creighton Üniversitesi tarafından onursal doktorluk unvanı verildi. Kürsüye gelen Korver ise takası ile ilgili çok ilginç bir hikâye anlattı: "Buna takas demek doğru mu bilmiyorum. Bir miktar para (125 bin $) karşılığında satıldım. Daha sonra bu paranın ne olduğunu öğrendim. Yaz Ligi'ne giriş ücreti olarak kullanmışlar, kalanı ile de fotokopi makinesi almışlar. Sizin değeriniz ne kadardır? Benimki bir fotokopi makinesi kadarmış. Ancak sorun değil... Çünkü birkaç yıl önce o makine bozulmuş ama ben hâlâ oynuyorum."

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