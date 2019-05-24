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’ndan ’e tepki

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Hidayet Türkoğlu’ndan Turgay Demirel’e tepki
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in bu göreve tekrar aday olmasını desteklemediğini belirtti. Türkoğlu, yarın yapılacak FIBA Avrupa'nın başkanlık seçimi öncesi şu ifadeleri kulandı: "Görev süresini tamamlayan Turgay Demirel genel usule aykırı bir şekilde Türkiye dışında farklı ülkeler tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçte, Demirel federasyonumuzla iletişime geçmemiş ve aday gösterilmek istediğini belirtmemiştir. Demirel'i geçmiş dönem TBF yöneticiliğinde ve FIBA Avrupa'daki görevi süresinde taraflı, etik olmayan ve ülkesinin çıkarlarını ön planda tutmayan tavrı nedeniyle eleştirdiğimi ve başkanlığını desteklemediğimi dile getirmekte mahsur görmüyorum."
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Hidayet Türkoğlu’ndan Turgay Demirel’e tepki
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