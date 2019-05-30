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maçı öncesi 'da kriz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinde ile karşı karşıya gelecek olan Doğa Sigorta'da oyuncular dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 11:01
Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı. Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı basketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak ve yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.

10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR

Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil. Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor.

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Anadolu Efes maçı öncesi Galatasaray'da kriz
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