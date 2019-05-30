Fenerbahçe Beko yolu yarıladı

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükselmeyi başardı.2. periyotta farkı daha da açan Kanarya, devreye 46-31 önde gitti. 3. çeyreği de 63-44 geçen Fenerbahçe Beko, maçı 33 sayı farkla 92-59 kazanarak yarı final biletini aldı.onu 16 sayı, 1 ribaund ve 6 asistle Guduric izledi.Yarı finaldeki diğer eşleşme ise Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta.Karşılaşma öncesi, salı günü vefat eden sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.