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yolu yarıladı

Play-off çeyrek final üçüncü maçında , 'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko yarı finalde Tofaş ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Fenerbahçe Beko yolu yarıladı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükselmeyi başardı. Maçın tamamında üstün oynayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-17 önde kapattı. 2. periyotta farkı daha da açan Kanarya, devreye 46-31 önde gitti. 3. çeyreği de 63-44 geçen Fenerbahçe Beko, maçı 33 sayı farkla 92-59 kazanarak yarı final biletini aldı. Sarı-lacivertlilerin en skorer ismi 22 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Nikola Kalinic olurken, onu 16 sayı, 1 ribaund ve 6 asistle Guduric izledi. Fenerbahçe yarı finalde Tofaş ile karşılaşacak. Yarı finaldeki diğer eşleşme ise Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta.

Karşılaşma öncesi, salı günü vefat eden sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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Fenerbahçe Beko yolu yarıladı
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