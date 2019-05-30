Fenerbahçe Beko yolu yarıladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükselmeyi başardı. Maçın tamamında üstün oynayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 22-17 önde kapattı.
2. periyotta farkı daha da açan Kanarya, devreye 46-31 önde gitti. 3. çeyreği de 63-44 geçen Fenerbahçe Beko, maçı 33 sayı farkla 92-59 kazanarak yarı final biletini aldı. Sarı-lacivertlilerin en skorer ismi 22 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle Nikola Kalinic olurken,
onu 16 sayı, 1 ribaund ve 6 asistle Guduric izledi. Fenerbahçe yarı finalde Tofaş ile karşılaşacak.
Yarı finaldeki diğer eşleşme ise Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta.
Karşılaşma öncesi, salı günü vefat eden sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.