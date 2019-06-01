Anadolu Efes, Galatasaray’ı son 4 dakikada devirdi

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı, yarın Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Büyük çekişme yaşanan maçta 36. dakikada 73-73'lük eşitlik vardı. Son bölümde Micic ile etkili olan lacivert-beyazlılar maçtan 82-77 galip ayrıldı. Öte yandan maçı Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh da izledi. Udoh'un Avrupa'ya dönmeye karar verdiği ve transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği belirtildi. Yarı finalin diğer serisinde bugün 18:00'de Fenerbahçe Beko-Tofaş karşılaşması var.