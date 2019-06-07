Fenerbahçe Beko finalde

Fenerbahçe Beko, play-off serisinin üçüncü maçında TOFAŞ'ı 76-71 yenerek seride 3-0'ı buldu ve finale yükselmeyi başardı. Mücadeleye Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun attığı üçlüklerle 9-0 başlayan
Fenerbahçe, ilk çeyreği de 25-14 üstün bitirdi. İkinci periyoda daha kontrollü başlayan sarı-lacivertliler devre arasına 42-28 önde gitti. Fark üçüncü çeyrekte 18 sayıya yükseldi. Son periyoda seyirci desteğiyle başlayan TOFAŞ; Elegar, Muhsin ve Weems ile skoru 63-53'e getirdi.
Baskıyı arttıran mavi-yeşilliler, Meija ve Yiğit Arslan'ın
da devreye girmesiyle farkı 1'e indirdi ama sonunu getiremedi. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko final serisinde Galatasaray'ı eleyen Anadolu Efes ile eşleşti.
Final serisi 3 maç oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan şampiyon olacak. İlk rendevu Pazar günü...