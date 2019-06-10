Ergin Ataman: Ali Koç azmettirdi

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu ?Efes Başantrenörü Ergin Ataman, aleyhine yapılan tezahüratlar için açtı ağzını yumdu gözünü: "İspanya'daki finalde bir grubun çok ağır küfür ve hakaretlerine heyecanla tepki verdim. Tepkim F.Bahçe camiasına ve tüm taraftarına değildi. Bugün burada oluşan ortamın sebebi Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı açıklama ve kendisi azmettiricidir. Kendisi söyledi, 'Ergin Ataman'ı Fenerbahçe Arena'da biz ve güvenlik güçleri nasıl koruyacağız' diye. O günden beri sosyal medyadan hesaplarıma yüzlerce gelen hakaret ve tehditler var. İnsanın insanlıktan utanacağı küfürler var. Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı'dır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe Arena'ya gitmeyeceğim."