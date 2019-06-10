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TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye 61 bin 250 lira ceza

Disiplin Kurulu, ile arasında oynanan play-off final serisi ilk maçında sarı lacivertli taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübüne 61 bin 250 lira para cezası verdi. Kararın oy birliğiyle verildiği bildirildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 21:13
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye 61 bin 250 lira ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Külübüne 61 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TBF'den yapılan açıklamada, play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-lacivertli kulübe 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile üç anons yapıldığı hatırlatılarak 50 bin liraya 11 bin 250 lira eklenmek sureti ile Fenerbahçe Beko'nun toplam 61 bin 250 lira ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye 61 bin 250 lira ceza
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