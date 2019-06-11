Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında Ergin Ataman'dan 'kulaklık'lı tepki

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda Anadolu Efes'i 73-56 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmanın ardından lacivert beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman çok sert açıklamalarda bulunmuş, kendisine sarı lacivertli taraftarlardan sürekli olarak küfür ve tehdit geldiğini belirtmiş ve bu durumdan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u sorumlu tutmuştu. Ataman, serinin bugün oynanan 2. maçında gündem yaratacak bir tepkiye imza attı.

Görüntü: TRT Spor