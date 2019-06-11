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- maçında 'dan 'kulaklık'lı tepki

play-off final serisi ilk maçının ardından taraftarından kendisine devamlı olarak küfür ve tehdit geldiğini ve bu durumun azmettiricisininin Fenerbahçe Başkanı Ali koç olduğunu belirten , serinini 2. maçında çarpıcı bir protestoya imza attı.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 20:09
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında Ergin Ataman'dan 'kulaklık'lı tepki

, play-off final serisi ilk maçında deplasmanda 'i 73-56 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmanın ardından lacivert beyazlı ekibin başantrenörü çok sert açıklamalarda bulunmuş, kendisine sarı lacivertli taraftarlardan sürekli olarak küfür ve tehdit geldiğini belirtmiş ve bu durumdan Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u sorumlu tutmuştu. Ataman, serinin bugün oynanan 2. maçında gündem yaratacak bir tepkiye imza attı.

Görüntü: TRT Spor

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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında Ergin Ataman'dan 'kulaklık'lı tepki
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