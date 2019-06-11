CANLI | Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 2. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve 18.45'te başlayan maç Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO

Anadolu Efes 14-20 Fenerbahçe Beko | İlk çeyrek sonucu

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman maç öncesinde resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.

Ataman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-19 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi, Türkiye Ligi birincisi, THY Avrupa Ligi finalisti, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı Anadolu Efes, aynı çoşku ve heyecanla sahada, sizler tribünde olacaksınız. Bu akşam kazanacağız. Şampiyon da biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona Lassa'yla yapılan play-off ile Fenerbahçe Beko ve CSKA Moskova'yla oynanan Dörtlü Final maçları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

Öte yandan ilk maçta yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye 61 250 bin TL para cezası verilmişti.