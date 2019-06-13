Zeljko Obradovic: Ne olursa olsun bir olacağız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı lacivertli oyuncu Nikola Kalinic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'i tebrik ederek şunları söyledi: "Yaklaşık 48 saatten az bir zaman sonra cumartesi gün oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Aynı şeyi cumartesi günü de bekliyoruz. Kostas Sloukas'ın babasının vefatından dolayı çok üzgünüz. O zor bir durumda, takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle antrenör olarak mutluyum, ona teşekkür ederim. Ne olursa olsun biz bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve bu böyle devam edecek" diye konuştu.

Nikola Kalinic ise Anadolu Efes karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi.