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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beko, 'i konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 10:02
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğini yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Final serisinin üçüncü maçında dün oynanan müsabakada deplasmanda rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1'lik eşitliği getirmişti.

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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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