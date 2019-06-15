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maça yine kulaklıkla çıktı

Başantrenörü , final serisinin dördüncü maçına da kulaklıkla çıktı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2019 17:37
Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki karşılaşmalarda olduğu gibi rakip takımın başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Serinin ikinci ve üçüncü maçlarına kulaklıkla çıkan Ataman, dördüncü mücadale öncesinde de salona kulaklık takarak çıktı.

Ataman'ın salona gelişiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, "Ergin Ataman küfür etsene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertliler, Ataman'ı isminin anons edilmesi sırasında da yuhaladı.

Ataşehir'deki ilk maçta olduğu gibi Anadolu Efes teknik heyet ve yedek oyuncularının bulunduğu bölümün arkasındaki tribünde polisler yer aldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesi takımlarına destek verdi.

Az sayıdaki Anadolu Efes taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

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Ergin Ataman maça yine kulaklıkla çıktı
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