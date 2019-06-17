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'da korkutan olay! Hafıza kaybı yaşayan , hastaneye kaldırıldı

'nun İtalyan yıldızı , Anadolu Efes ile oynanan play-off final serisi 5. maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle hafıza kaybı yaşadı. Sarı lacivertli yetkililere salondaki ambulansın maç bitmeden yerinden ayrılamayacağı belirtildi ve Datome özel araçla hastaneye götürüldü...

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 00:16
Fenerbahçe Beko'da korkutan olay! Hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome, hastaneye kaldırıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, salondaki ambulansın maç bitmeden yerinden ayrılamayacağı belirtilmesi üzerine kulüp yetkililerince özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında kafasına darbe alan İtalyan basketbolcu, hafıza kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım." dedikleri belirtildi.

Bunun üzerine Fenerbahçe sağlık heyeti başka bir ambulans çağırıp zaman kaybı yaşamamak adına, oyuncuyu özel araçla hastaneye götürdü.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen İtalyan oyuncunun birkaç saat daha müşahede altında tutulacağı belirtildi.

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Fenerbahçe Beko'da korkutan olay! Hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome, hastaneye kaldırıldı
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