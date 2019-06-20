Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı yayın

Yarın oynanacak olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesi Tahincioğlu Basketbol play-off finalinde kupaya uzanan takımı belirleyecek. Dün oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko'nun kazanmasıyla birlikte seri de eşitlik sağlanmıştı. Kazanan takımın sezonun kupasına ulaşacağı nefes kesecek mücadele öncesi basketbol severler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyorlar. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte yanıtı…

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yarın oynanacak olan kritik mücadele de Fenerbahçe taraftaları cezasından dolayı tribündeki yerini alamayacaklar. Nefesleri kesecek olan mücadelede galip gelecek taraf şampiyon olacak.

14. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 14. kez karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. 6 karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Anadolu Efes, yarın sahadan galip ayrılması durumunda 9 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek. Lacivert-beyazlı takım, ligde daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'ndeki son şampiyonluğunu Ergin Ataman yönetiminde 2008-2009 sezonunda elde etmişti.

Fenerbahçe Beko ise yarın serinin son müsabakasını kazanması halinde ligde 4'ü üst üste olmak üzere 10. şampiyonluğuna ulaşacak.