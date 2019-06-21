Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev şampiyonluk maçının yayınlanacağı kanal…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde o gün geldi çattı! Zorlu geçen sezonun ardından şampiyonun belli olacağı play – off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko oyuncuları terinin son damlasına kadar mücadele etmek ve şampiyon olmak için bugün parkeye çıkacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en büyüğünün belli olacağı bu zorlu maçı izleyerek takımlarına destek olmak ve bu heyecana ortak olmak isteyen basketbolseverler Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şeklinde sorularla merak ederek internette araştırıyor. Peki dev şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanallarda canlı olarak yayınlanacak. İşte tüm bilgiler…

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İşte detaylar;